Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Переговоры украинской и российской делегаций пройдут на границе Украины и Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры России и Украины по ситуации вокруг российской спецоперации пройдут на украинско-белорусской границе. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, об этом он договорился в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с Российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — приводит сообщение Зеленского его telegram-канал. По его словам, Лукашенко дал ему гарантии безопасности для украинской делегации.

Ранее Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предметом переговоров должна стать спецоперация, которую Вооруженные силы РФ проводят на Украине. Целью ее президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Переговоры России и Украины по ситуации вокруг российской спецоперации пройдут на украинско-белорусской границе. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, об этом он договорился в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Мы договорились, что украинская делегация встретится с Российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — приводит сообщение Зеленского его telegram-канал. По его словам, Лукашенко дал ему гарантии безопасности для украинской делегации. Ранее Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Предметом переговоров должна стать спецоперация, которую Вооруженные силы РФ проводят на Украине. Целью ее президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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