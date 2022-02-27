Экономисты предрекли исчезновение импортной техники из России

28 февраля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Качество техники может снизиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Новая европейская техника может исчезнуть из российских магазинов. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Я боюсь, что речь будет идти об очень тяжелых проблемах в России. Я бы не хотел нагнетать какую-то панику. Могу сказать одно, что с продуктами питания, думаю, проблем не будет. Будет проблема с очень сильной инфляцией, нехваткой импортной техники. Вероятнее всего, новая импортная техника вообще в Россию поступать перестанет. Будут новые санкции, новые запреты», — сказал Николай Кульбака. Экономист Константин Селянин отметил, что часть продавцов уже подняли цены. «Здесь мы столкнулись панической в какой-то степени реакцией у людей и желанием подзаработать со стороны торговых сетей. Дальше, те поставки, которые сейчас есть в наличии, достаточно быстро закончатся, из-за ажиотажного спроса примерно за две-три недели. Тогда нужно новые поставки надо получать, а их, судя по всему, не будет. Многие из производителей, по крайней мере европейских, заявили, что этого не сделают», — отметил экономист. По его словам, сложившаяся ситуация скажется на качестве техники. «Китайские поставки останутся. Довольно серьезно поменяется ассортимент. И они будут дороже из-за девальвации. Однозначно, техника станет дороже и хуже по качеству», — предупредил Селянин. Рубль начал стремительное падение 24 февраля после объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Торговая сеть DNS уже сообщила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. После этого Федеральная антимонопольная служба анонсировала проверку обоснованности этого решения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новая европейская техника может исчезнуть из российских магазинов. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Я боюсь, что речь будет идти об очень тяжелых проблемах в России. Я бы не хотел нагнетать какую-то панику. Могу сказать одно, что с продуктами питания, думаю, проблем не будет. Будет проблема с очень сильной инфляцией, нехваткой импортной техники. Вероятнее всего, новая импортная техника вообще в Россию поступать перестанет. Будут новые санкции, новые запреты», — сказал Николай Кульбака. Экономист Константин Селянин отметил, что часть продавцов уже подняли цены. «Здесь мы столкнулись панической в какой-то степени реакцией у людей и желанием подзаработать со стороны торговых сетей. Дальше, те поставки, которые сейчас есть в наличии, достаточно быстро закончатся, из-за ажиотажного спроса примерно за две-три недели. Тогда нужно новые поставки надо получать, а их, судя по всему, не будет. Многие из производителей, по крайней мере европейских, заявили, что этого не сделают», — отметил экономист. По его словам, сложившаяся ситуация скажется на качестве техники. «Китайские поставки останутся. Довольно серьезно поменяется ассортимент. И они будут дороже из-за девальвации. Однозначно, техника станет дороже и хуже по качеству», — предупредил Селянин. Рубль начал стремительное падение 24 февраля после объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Торговая сеть DNS уже сообщила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. После этого Федеральная антимонопольная служба анонсировала проверку обоснованности этого решения.