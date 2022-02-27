27 февраля 2022

Экономисты предрекли исчезновение импортной техники из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Качество техники может снизиться Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Новая европейская техника может исчезнуть из российских магазинов. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Я боюсь, что речь будет идти об очень тяжелых проблемах в России. Я бы не хотел нагнетать какую-то панику. Могу сказать одно, что с продуктами питания, думаю, проблем не будет. Будет проблема с очень сильной инфляцией, нехваткой импортной техники. Вероятнее всего, новая импортная техника вообще в Россию поступать перестанет. Будут новые санкции, новые запреты», — сказал Николай Кульбака.

Экономист Константин Селянин отметил, что часть продавцов уже подняли цены. «Здесь мы столкнулись панической в какой-то степени реакцией у людей и желанием подзаработать со стороны торговых сетей. Дальше, те поставки, которые сейчас есть в наличии, достаточно быстро закончатся, из-за ажиотажного спроса примерно за две-три недели. Тогда нужно новые поставки надо получать, а их, судя по всему, не будет. Многие из производителей, по крайней мере европейских, заявили, что этого не сделают», — отметил экономист.

По его словам, сложившаяся ситуация скажется на качестве техники. «Китайские поставки останутся. Довольно серьезно поменяется ассортимент. И они будут дороже из-за девальвации. Однозначно, техника станет дороже и хуже по качеству», — предупредил Селянин.

Рубль начал стремительное падение 24 февраля после объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Торговая сеть DNS уже сообщила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. После этого Федеральная антимонопольная служба анонсировала проверку обоснованности этого решения.

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Новая европейская техника может исчезнуть из российских магазинов. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Я боюсь, что речь будет идти об очень тяжелых проблемах в России. Я бы не хотел нагнетать какую-то панику. Могу сказать одно, что с продуктами питания, думаю, проблем не будет. Будет проблема с очень сильной инфляцией, нехваткой импортной техники. Вероятнее всего, новая импортная техника вообще в Россию поступать перестанет. Будут новые санкции, новые запреты», — сказал Николай Кульбака. Экономист Константин Селянин отметил, что часть продавцов уже подняли цены. «Здесь мы столкнулись панической в какой-то степени реакцией у людей и желанием подзаработать со стороны торговых сетей. Дальше, те поставки, которые сейчас есть в наличии, достаточно быстро закончатся, из-за ажиотажного спроса примерно за две-три недели. Тогда нужно новые поставки надо получать, а их, судя по всему, не будет. Многие из производителей, по крайней мере европейских, заявили, что этого не сделают», — отметил экономист. По его словам, сложившаяся ситуация скажется на качестве техники. «Китайские поставки останутся. Довольно серьезно поменяется ассортимент. И они будут дороже из-за девальвации. Однозначно, техника станет дороже и хуже по качеству», — предупредил Селянин. Рубль начал стремительное падение 24 февраля после объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Торговая сеть DNS уже сообщила о повышении цен на электронику и бытовую технику на 30%. После этого Федеральная антимонопольная служба анонсировала проверку обоснованности этого решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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