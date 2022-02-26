Сразу два руководителя УМВД Магнитогорска ушли в отставку

Начальник УМВД Магнитогорска Сергей Меркулов и его заместитель, начальник полиции города Дмитрий Жабин уходят в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.
«Рапорты об отставке подписаны. 1 марта я представлю коллективу УМВД Магнитогорска нового руководителя, полковника полиции Михаила Козицына, который сейчас возглавляет ОВД Миасса», — сообщил URA.RU начальник главка.
Козицын был назначен начальником ОВД Миасса в декабре 2013 года. До этого он руководил южным отделом полиции города.
Ранее источники URA.RU рассказали, что Меркулов ушел в отпуск, после которого последует уход на пенсию. Он возглавлял УМВД по Магнитогорску с октября 2017 года. Об уходе его заместителя Жабина стало известно только сейчас. Оба уже выслужили положенную пенсию.
Увольнения Меркулова и Жабина стали первыми состоявшимися отставками руководителей в территориях, после того как с начала 2022 года ГУ МВД по региону возглавил Скоков. Также ушел в отпуск, из которого не вернется, начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.
Начальник УМВД Магнитогорска Сергей Меркулов и его заместитель, начальник полиции города Дмитрий Жабин уходят в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. «Рапорты об отставке подписаны. 1 марта я представлю коллективу УМВД Магнитогорска нового руководителя, полковника полиции Михаила Козицына, который сейчас возглавляет ОВД Миасса», — сообщил URA.RU начальник главка. Козицын был назначен начальником ОВД Миасса в декабре 2013 года. До этого он руководил южным отделом полиции города. Ранее источники URA.RU рассказали, что Меркулов ушел в отпуск, после которого последует уход на пенсию. Он возглавлял УМВД по Магнитогорску с октября 2017 года. Об уходе его заместителя Жабина стало известно только сейчас. Оба уже выслужили положенную пенсию. Увольнения Меркулова и Жабина стали первыми состоявшимися отставками руководителей в территориях, после того как с начала 2022 года ГУ МВД по региону возглавил Скоков. Также ушел в отпуск, из которого не вернется, начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.