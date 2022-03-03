Всемирный банк остановил все свои программы в РФ и Белоруссии

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Всемирный банк остановил все программы в России и Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Всемирный банк сообщил об остановке всех программ в России и Белоруссии. Такое решение было принято на фоне событий на Украине.

«С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии», — цитирует заявление финансового института РИА «Новости». Сообщается, что Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии.

24 февраля президент РФ Владимир путин заявил о начале спецоперации для демилитаризации и денационализации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Семь российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка.

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Всемирный банк сообщил об остановке всех программ в России и Белоруссии. Такое решение было принято на фоне событий на Украине. «С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии», — цитирует заявление финансового института РИА «Новости». Сообщается, что Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. 24 февраля президент РФ Владимир путин заявил о начале спецоперации для демилитаризации и денационализации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Семь российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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