Всемирный банк остановил все свои программы в РФ и Белоруссии

03 марта 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Всемирный банк сообщил об остановке всех программ в России и Белоруссии. Такое решение было принято на фоне событий на Украине. «С началом российского вторжения на Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Белоруссии», — цитирует заявление финансового института РИА «Новости». Сообщается, что Группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Белоруссии. 24 февраля президент РФ Владимир путин заявил о начале спецоперации для демилитаризации и денационализации Украины. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Семь российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка.