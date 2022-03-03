Бастрыкин поручил устанавливать личности наемников на Украине. Им грозит до 15 лет лишения свободы

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Иностранным наемникам, прибывающим в Украину, грозит до 15 лет лишения свободы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий. Согласно российскому законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что наемников будут привлекать к уголовной ответственности по статье 359 УК РФ (наемничество), «по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет».

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он заявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны. МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут более тысячи наемников из 16 стран. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что на контролируемые Киевом территории Донбасса прибыли иностранные наемники, а также украинские националисты.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий. Согласно российскому законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства устанавливать личности и гражданство наемников, прибывающих на территорию Украины, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что наемников будут привлекать к уголовной ответственности по статье 359 УК РФ (наемничество), «по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет». 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он заявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны. МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в страну едут более тысячи наемников из 16 стран. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что на контролируемые Киевом территории Донбасса прибыли иностранные наемники, а также украинские националисты.
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