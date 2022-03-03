Туроператоры: билеты на рейсы за границу резко подорожали

Цены на авиабилеты за границу выросли на 17-19% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Цены на авиабилеты за границу, а также на туры за последнюю неделю подорожали на 17-19%. Об этом стало известно исходя из курса взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Информацию подтвердили работники в сфере туризма.

Авиабилеты за границу с вылетом в ближайшие дни подорожали на 17—19% по сравнению с предыдущей неделей, подсчитали «Известия». Это произошло по причине падения курса рубля после начала военной спецоперации на Украине, а также в связи с растущим спросом из-за праздничных дат 6—8 марта. Так, например, по данным метапоисковика билетов Aviasales на 2 марта, прямой перелет из Москвы в Стамбул в первых числах месяца обойдется в среднем в 73 тысячи рублей в одну сторону.

При оформлении заказа на Aviasales цены на прямые рейсы Екатеринбург-Стамбул также варьируются от 73 до 109,5 тысяч рублей. Если выбирать рейс «Победы», выйдет примерно в пять раз дешевле.

Ранее Росавиация приостановила рейсы в некоторых южных городах России из-за начала военной спецоперации на Украине. Вследствие этого все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами.