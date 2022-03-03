В SWIFT подтвердили информацию об отключении российских банков

03 марта 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. «Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что постановление Евросоюза требует отключения банков от системы уже 12 марта. «И мы сделаем это соответствующим образом», — заключили в SWIFT. 2 марта Евросоюз отключил ряд российских банков от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешкэномбанк» (ВЭБ), ВТБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Ранее Евросоюз ввел ограничения против банков: «Открытие», Альфа-Банка, «Россия», Промсвязьбанка. Ограничения касаются сделок, которые связаны с переводами ценных бамаг и инструментами денежного рынка. Великобритания ввела в отношении Сбербанка санкции. В банке отметили, что это не повлияет на работу в России.