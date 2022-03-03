Кадыров призвал Зеленского помочь украинским беженцам

Российские бойцы размещают украинских беженцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского президента Владимира Зеленского помочь беженцам своей страны на фоне спецоперации РФ на Украине. Кадыров заявил, что международные организации не заботятся о беженцах.

«Я прошу руководство Украины и всех, кто должен и обязан непосредственно заниматься подобными вопросами гуманитарного характера, чтобы не отсиживались в бункерах и прочих безопасных местах, а приступили к спасению обездоленных людей. Помогите им, обустройте, выделите питание, поддержите хотя бы как-нибудь», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он попросил их перестать думать только о себе и своих интересах. По его словам, отношение руководства Украины к людям доказывает, что Россия на правильном пути. «И поэтому пусть весь мир в один голос ополчится против нас, но мы освободим их от нацистского засилья», — сказал глава Чечни.

Кадыров заявил, что украинские беженцы массово спасаются от бандеровского гнета. Российские бойцы помогают им, находят для них убежище, размещают их в безопасных местах и отдают свою провизию. Международные организации, в том числе ОБСЕ, не заботятся об украинских беженцах, высказался он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целью стали денацификация и демилитаризация. В Минобороны РФ заявляли, что украинские националисты прикрываются мирными людьми как щитом, а также размещают технику в жилых кварталах. Также они мешают выходу жителей из Мариуполя, Киева и Харькова, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

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