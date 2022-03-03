США разрешили импорт южнокорейской техники в Россию

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Магазины электроники Курган, бытовая техника
США ввели санкции в отношении технологического сектора РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Россию продолжат поставлять из Южной Кореи автомобили, смартфоны и другую технику, потому что санкции США на них не распространяются. Об этом рассказали в министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи.

Власти Южной Кореи проконсультировались с министерством торговли США по поводу американских санкций в отношении РФ, передает ТАСС. После переговоров власти США заявили, что будут рассматривать автомобили и другую бытовую технику как исключение из санкций, потому что они предназначены массовому потребителю.

Условием экспорта является то, что предметы не должны быть в распоряжении вооруженных сил. Южнокорейские фирмы смогут получить специальное разрешение у властей США на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям в РФ.

Ранее в США объявляли о введении санкций в отношении технологического сектора РФ. Поводом для санкций стала спецоперация РФ на Украине. США вводят ограничения против 22 российских оборонных предприятий, сообщает RT. В Конгресс также внесли законопроект о санкциях в отношении госкомпаний России, передает Life.

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В Россию продолжат поставлять из Южной Кореи автомобили, смартфоны и другую технику, потому что санкции США на них не распространяются. Об этом рассказали в министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи. Власти Южной Кореи проконсультировались с министерством торговли США по поводу американских санкций в отношении РФ, передает ТАСС. После переговоров власти США заявили, что будут рассматривать автомобили и другую бытовую технику как исключение из санкций, потому что они предназначены массовому потребителю. Условием экспорта является то, что предметы не должны быть в распоряжении вооруженных сил. Южнокорейские фирмы смогут получить специальное разрешение у властей США на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям в РФ. Ранее в США объявляли о введении санкций в отношении технологического сектора РФ. Поводом для санкций стала спецоперация РФ на Украине. США вводят ограничения против 22 российских оборонных предприятий, сообщает RT. В Конгресс также внесли законопроект о санкциях в отношении госкомпаний России, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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