США разрешили импорт южнокорейской техники в Россию

США ввели санкции в отношении технологического сектора РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Россию продолжат поставлять из Южной Кореи автомобили, смартфоны и другую технику, потому что санкции США на них не распространяются. Об этом рассказали в министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи.

Власти Южной Кореи проконсультировались с министерством торговли США по поводу американских санкций в отношении РФ, передает ТАСС. После переговоров власти США заявили, что будут рассматривать автомобили и другую бытовую технику как исключение из санкций, потому что они предназначены массовому потребителю.

Условием экспорта является то, что предметы не должны быть в распоряжении вооруженных сил. Южнокорейские фирмы смогут получить специальное разрешение у властей США на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям в РФ.

Ранее в США объявляли о введении санкций в отношении технологического сектора РФ. Поводом для санкций стала спецоперация РФ на Украине. США вводят ограничения против 22 российских оборонных предприятий, сообщает RT. В Конгресс также внесли законопроект о санкциях в отношении госкомпаний России, передает Life .