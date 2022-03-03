Уральский полпред Якушев попал под санкции Запада

Полпред президента России в УрФО, член Совета безопасности Владимир Якушев включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства страны. По данным канадского кабмина, меры против Якушева связаны со спецоперацией РФ на Украине.
«Канада немедленно вводит новые санкции. Новые поправки накладывают ограничения на 18 членов Совета безопасности РФ. В список добавлены следующие лица: <…> Владимир Владимирович Якушев», — говорится в сообщении властей. Вместе с уральским полпредом в списке значатся президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров и другие. Там же указан бывший шеф Якушева, экс-губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин.
Канадские ограничения предполагают фактическую заморозку активов. Включенным в список запрещено проводить какие-либо финансовые операции в Канаде, а гражданам этой страны предоставлять им финансовые услуги.
22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями.
Полпред президента России в УрФО, член Совета безопасности Владимир Якушев включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства страны. По данным канадского кабмина, меры против Якушева связаны со спецоперацией РФ на Украине. «Канада немедленно вводит новые санкции. Новые поправки накладывают ограничения на 18 членов Совета безопасности РФ. В список добавлены следующие лица: <…> Владимир Владимирович Якушев», — говорится в сообщении властей. Вместе с уральским полпредом в списке значатся президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров и другие. Там же указан бывший шеф Якушева, экс-губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин. Канадские ограничения предполагают фактическую заморозку активов. Включенным в список запрещено проводить какие-либо финансовые операции в Канаде, а гражданам этой страны предоставлять им финансовые услуги. 22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями.