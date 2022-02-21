21 февраля 2022

Полпред Якушев высказался о признании независимости ДНР и ЛНР. «Мы достойно ответим»

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев высказался о признании Россией независимости ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев высказался о решении президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народной республики. Об этом корреспондент URA.RU узнал во время визита Якушева Екатеринбургского Суворовского военного училища для торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать».

«Мы всегда в своих решениях базируемся на соблюдении международного права и исходя из гуманитарных соображений. Вчерашнее событие о признании Донецкой и Луганской республик, базировалось на этих принципах», — заявил Якушев.

Он также заявил, что Россию постоянно пытаются проверить на прочность. «Видимо, плохо знают историю, или учились не по тем учебникам. Я уверен, что на все эти вызовы мы ответим достойно», — посетовал Якушев.

Также полпред поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества. «Мы обязательно должны вспомнить всех наших ветеранов. Всех тех, кто в период Великой Отечественной войны не пожалел самого дорогого — своей собственной жизни», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимости республик Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. После того, как Киев узнал о таком намерении депутатов, он обратился в Совбез ООН с критикой предложения российских депутатов. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Владимир Путин в прямом эфире признал независимость ДНР и ЛНР.

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Полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев высказался о решении президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народной республики. Об этом корреспондент URA.RU узнал во время визита Якушева Екатеринбургского Суворовского военного училища для торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать». «Мы всегда в своих решениях базируемся на соблюдении международного права и исходя из гуманитарных соображений. Вчерашнее событие о признании Донецкой и Луганской республик, базировалось на этих принципах», — заявил Якушев. Он также заявил, что Россию постоянно пытаются проверить на прочность. «Видимо, плохо знают историю, или учились не по тем учебникам. Я уверен, что на все эти вызовы мы ответим достойно», — посетовал Якушев. Также полпред поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества. «Мы обязательно должны вспомнить всех наших ветеранов. Всех тех, кто в период Великой Отечественной войны не пожалел самого дорогого — своей собственной жизни», — сказал он. Ранее депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимости республик Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. После того, как Киев узнал о таком намерении депутатов, он обратился в Совбез ООН с критикой предложения российских депутатов. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Владимир Путин в прямом эфире признал независимость ДНР и ЛНР.
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