Полпред Якушев высказался о западных санкциях

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев заявил, что власти и бизнес знают, какие меры необходимо предпринимать Фото:

Справиться с экономическими трудностями в условиях новых западных санкций поможет взвешенный диалог между властью, бизнесом и обществом. Такое мнение высказал уполномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Два дня живем в атмосфере ожидания, что будет происходить и чего ждать от наших внешних партнеров. Поэтому, уверен, в режиме спокойного взвешенного диалога между властью, бизнесом и обществом мы с этими проблемами справимся», — цитирует Якушева корреспондент URA.RU. Владимир Якушев также добавил, что в таких условиях вся страна живет с 2014 года и у предпринимателей и властей уже есть представление о том, что необходимо для преодоления таких трудностей.

В санкционные списки стран запада попали два крупных уральских предприятия. Сначала Великобритания внесла в список предприятие «Уралвагонзавод», а затем Канада включила в перечень организаций Уральский банк Реконструкции и Развития. В банке считают, что они не понесут никаких потерь, так как ограничения касаются лишь граждан Канады.

Ранее сообщалось, что западные страны начали расширять санкции против России после решения президента РФ о проведении на территории Украины военной операции. В Кремле считают, что, благодаря развитому импортозамещению, Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Минэкономики заявило, что РФ переориентирует торгово-экономические отношения на страны Азии.

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Справиться с экономическими трудностями в условиях новых западных санкций поможет взвешенный диалог между властью, бизнесом и обществом. Такое мнение высказал уполномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Два дня живем в атмосфере ожидания, что будет происходить и чего ждать от наших внешних партнеров. Поэтому, уверен, в режиме спокойного взвешенного диалога между властью, бизнесом и обществом мы с этими проблемами справимся», — цитирует Якушева корреспондент URA.RU. Владимир Якушев также добавил, что в таких условиях вся страна живет с 2014 года и у предпринимателей и властей уже есть представление о том, что необходимо для преодоления таких трудностей. В санкционные списки стран запада попали два крупных уральских предприятия. Сначала Великобритания внесла в список предприятие «Уралвагонзавод», а затем Канада включила в перечень организаций Уральский банк Реконструкции и Развития. В банке считают, что они не понесут никаких потерь, так как ограничения касаются лишь граждан Канады. Ранее сообщалось, что западные страны начали расширять санкции против России после решения президента РФ о проведении на территории Украины военной операции. В Кремле считают, что, благодаря развитому импортозамещению, Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Минэкономики заявило, что РФ переориентирует торгово-экономические отношения на страны Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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