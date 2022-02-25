Полпред Якушев высказался о западных санкциях

25 февраля 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Справиться с экономическими трудностями в условиях новых западных санкций поможет взвешенный диалог между властью, бизнесом и обществом. Такое мнение высказал уполномоченный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «Два дня живем в атмосфере ожидания, что будет происходить и чего ждать от наших внешних партнеров. Поэтому, уверен, в режиме спокойного взвешенного диалога между властью, бизнесом и обществом мы с этими проблемами справимся», — цитирует Якушева корреспондент URA.RU. Владимир Якушев также добавил, что в таких условиях вся страна живет с 2014 года и у предпринимателей и властей уже есть представление о том, что необходимо для преодоления таких трудностей. В санкционные списки стран запада попали два крупных уральских предприятия. Сначала Великобритания внесла в список предприятие «Уралвагонзавод», а затем Канада включила в перечень организаций Уральский банк Реконструкции и Развития. В банке считают, что они не понесут никаких потерь, так как ограничения касаются лишь граждан Канады. Ранее сообщалось, что западные страны начали расширять санкции против России после решения президента РФ о проведении на территории Украины военной операции. В Кремле считают, что, благодаря развитому импортозамещению, Россия не испытает принципиальных проблем от введения новых санкций со стороны Запада. Минэкономики заявило, что РФ переориентирует торгово-экономические отношения на страны Азии.