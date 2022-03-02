Пермские мэры-тяжеловесы вступили в конфликт из-за детей-сирот

В Пермском районе уже есть «гетто» с детьми-сиротами, и больше власти не хотят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Пермского района Владимир Цветов выступил против предоставления детям-сиротам квартир на территории муниципального образования. В отзыве на законопроект мэра Перми Алексея Демкина Цветов заявил, что в случае его принятия сироты со всего края ринутся в район, из-за чего может ухудшиться криминогенная обстановка и вырасти нагрузка на бюджет. Документ размещен на официальном портале заксобрания.

«Учитывая близкое к Перми территориальное расположение Пермского района, транспортную доступность до центра Перми, низкую стоимость жилых помещений, большинство муниципальных образований будут приобретать жилье на территории района, что может привести к повышению социальной напряженности и увеличить нагрузку на бюджеты», — пишет Цветов в отзыве на законопроект.

Он приводит в пример историю 2014 года, когда в четыре новых домах в Култаево заселили сирот со всего края. А дома при этом отдали в собственность района. Во-первых, тогда далеко не все дети-сироты, получившие квартиры, действительно переехали в них, и потому коммуналку они не платят (так поступает 40% нанимателей в этих домах). Задолженность на 1 января составляет 51 млн рублей, и это без учета света и газа.

А во-вторых, часть из них ведет «асоциальный образ жизни», что приводит к «ухудшению криминогенной обстановки». На нарушения общественного порядка регулярно жалуются местные жители, «что свидетельствует о социальной напряженности среди населения».

Пермскому району и самому негде селить «своих» детей-сирот. В 2017—2021 годах они смогли купить 82 квартиры только в Юго-Камске и Курашиме. А поскольку это 50-70 км от Перми, то сироты или отказываются от их получения, или не живут в них, снимая жилье в краевой столице. Поэтому предложение Алексея Демкина о предоставлении квартир детям-сиротам на территории любого муниципалитета в крае Пермский район не поддерживает. Но ничего не имеет против выделения сиротам квартир жилой площадью меньше 14 кв. м.

Алексей Демкин ранее заявлял, что в Перми нет квартир, которые власти могли бы предоставлять детям-сиротам. Но активная застройка сейчас идет в Пермском районе, и потому он предложил выделять жилье в любом муниципалитете края (при согласии получателя). Пермская оппозиция пригрозила Демкину Генпрокуратурой, если после принятия закона произойдет массовая закупка квартир у конкретного застройщика. С критикой выступили и в ОНФ.

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