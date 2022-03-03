Банкир назвала 2 вида пластиковых карт, необходимых россиянам

03 марта 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Карта «Мир» работает не только в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для сохранения доступности собственных денег россиянам лучше завести карты банков, не попавших под санкции, а также иметь карту системы «Мир». Часть средств лучше хранить наличными. Таким мнением с URA.RU поделилась независимый финансовый советник, банкир Оксана Уланова. «Я бы разделила на части. Открыла карту „Мир“. Она открывается очень легко и используется не только в России, но и в части зарубежных стран. Мы активно подготавливались к текущей ситуации с 2014 года. И использовала бы другие платежные системы, которые есть сейчас в тех банках, которые не попали под санкции. Часть денег я бы держала в кэше, потому что мы перестаем волноваться, когда у нас деньги находятся в доступности, когда мы понимаем, что они рядом с нами», — рекомендовала Оксана Уланова. По ее словам, «Сбербанк» и «Промсвязьбанк» продолжают работать. «Я сейчас нахожусь в Европе, и сама вчера пользовалась „Сбербанком“. Все без сбоев: ты можешь снять деньги в банкомате, можешь заплатить. Он продолжит работать до того момента, пока против него не будут выдвинуты санкции», — объяснила финансовый советник. Биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов дал похожую рекомендацию. «Надо менять карты на карты банков, которые не попали под санкции, и открывать карту «Мир», — отметил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что сохранность денег в банках, попавших под санкции, гарантируется. Суверов также назвал условия при которых ограничения с российских финансовых организаций снимут. «Это будет в случае, если ситуация на Украине начнет налаживаться. Тогда все потихоньку вернется на круги своя. Но это пока не самый базовый сценарий», — предупредил аналитик. Ранее Евросоюз выступил за новые санкции в отношении российских банков. Под ограничения попали «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ. Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Причиной ограничений называют спецоперацию на Украине, о которой объявил президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для сохранения доступности собственных денег россиянам лучше завести карты банков, не попавших под санкции, а также иметь карту системы «Мир». Часть средств лучше хранить наличными. Таким мнением с URA.RU поделилась независимый финансовый советник, банкир Оксана Уланова. «Я бы разделила на части. Открыла карту „Мир“. Она открывается очень легко и используется не только в России, но и в части зарубежных стран. Мы активно подготавливались к текущей ситуации с 2014 года. И использовала бы другие платежные системы, которые есть сейчас в тех банках, которые не попали под санкции. Часть денег я бы держала в кэше, потому что мы перестаем волноваться, когда у нас деньги находятся в доступности, когда мы понимаем, что они рядом с нами», — рекомендовала Оксана Уланова. По ее словам, «Сбербанк» и «Промсвязьбанк» продолжают работать. «Я сейчас нахожусь в Европе, и сама вчера пользовалась „Сбербанком“. Все без сбоев: ты можешь снять деньги в банкомате, можешь заплатить. Он продолжит работать до того момента, пока против него не будут выдвинуты санкции», — объяснила финансовый советник. Биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов дал похожую рекомендацию. «Надо менять карты на карты банков, которые не попали под санкции, и открывать карту «Мир», — отметил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что сохранность денег в банках, попавших под санкции, гарантируется. Суверов также назвал условия при которых ограничения с российских финансовых организаций снимут. «Это будет в случае, если ситуация на Украине начнет налаживаться. Тогда все потихоньку вернется на круги своя. Но это пока не самый базовый сценарий», — предупредил аналитик. Ранее Евросоюз выступил за новые санкции в отношении российских банков. Под ограничения попали «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ. Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Причиной ограничений называют спецоперацию на Украине, о которой объявил президент России Владимир Путин.