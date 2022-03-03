03 марта 2022

В свердловской полиции идет конфликт двух полковников. Участником стал будущий генерал

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Конфликт полковников произошел во время селекторного совещания, рассказал инсайдер Фото:

Первый заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области полковник Александр Воронежский поссорился с начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником Ибрагимом Абдулкадыровым из-за отказа исполнить его поручение. Об инциденте URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«На селекторном совещании Воронежский сцепился с Абдулкадыровым и на громкой связи сказал буквально следующее: „Я к вам обратился, а вы мне дырку от бублика дали. Я же с вас не Порш Кайен попросил“», — рассказал собеседник агентства. Что именно просил Воронежский, не уточняется.

По словам собеседника, полковник Воронежский разозлился на подчиненного начальника нижнетагильской полиции и пообещал еженедельно требовать отчеты не с него, а с его подчиненных — начальников районных отделов МВД Нижнего Тагила. Кроме того, замначальника главка, ожидающий звание генерал-майора, пригрозил, что будет каждую неделю проводить воспитательную работу напрямую с начальниками городских отделов полиции по всей области и Екатеринбургу.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «Дырку от бублика получит тот, кто подобные „сенсации“ распространяет в столь ответственный для страны момент, словно заядлый сплетник. Вместо того чтобы должным образом преступления раскрывать и расследовать, заниматься профилактикой правонарушений и защитой интересов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это даже не так называемый крот, а трындычиха какая-то, у которой язык, как помело», — заявил полковник Валерий Горелых.

Официальная информация о назначении Воронежского на пост первого заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова появилась в начале февраля. Силовик переехал в регион с аналогичного поста в Курганской области. В противовес Воронежскому называли кандидатуру полковника Айдара Абрарова.

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Первый заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области полковник Александр Воронежский поссорился с начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником Ибрагимом Абдулкадыровым из-за отказа исполнить его поручение. Об инциденте URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «На селекторном совещании Воронежский сцепился с Абдулкадыровым и на громкой связи сказал буквально следующее: „Я к вам обратился, а вы мне дырку от бублика дали. Я же с вас не Порш Кайен попросил“», — рассказал собеседник агентства. Что именно просил Воронежский, не уточняется. По словам собеседника, полковник Воронежский разозлился на подчиненного начальника нижнетагильской полиции и пообещал еженедельно требовать отчеты не с него, а с его подчиненных — начальников районных отделов МВД Нижнего Тагила. Кроме того, замначальника главка, ожидающий звание генерал-майора, пригрозил, что будет каждую неделю проводить воспитательную работу напрямую с начальниками городских отделов полиции по всей области и Екатеринбургу. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. «Дырку от бублика получит тот, кто подобные „сенсации“ распространяет в столь ответственный для страны момент, словно заядлый сплетник. Вместо того чтобы должным образом преступления раскрывать и расследовать, заниматься профилактикой правонарушений и защитой интересов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это даже не так называемый крот, а трындычиха какая-то, у которой язык, как помело», — заявил полковник Валерий Горелых. Официальная информация о назначении Воронежского на пост первого заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова появилась в начале февраля. Силовик переехал в регион с аналогичного поста в Курганской области. В противовес Воронежскому называли кандидатуру полковника Айдара Абрарова.
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