В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе на Украине

03 марта 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

На Украине уже сложилась гуманитарная катастрофа, заявили в Минобороны Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов.