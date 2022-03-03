В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе на Украине

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, собака, баррикады, дворняга, бездомный пес, мариуполь, постапокалипсис, бедствие, разруха
На Украине уже сложилась гуманитарная катастрофа, заявили в Минобороны Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов.

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Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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