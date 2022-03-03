В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе на Украине

Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
«В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов.
Министерство обороны России сообщает, что на Украине сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «В Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает», — отчитался Мизинцев в ходе брифинга. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, операция носит освободительный характер и ни о какой-либо оккупации речи не идет. Ранее также сообщалось, что украинские войска не позволяют мирным жителям передвигаться по гуманитарным коридорам, используют их в качестве живых щитов.