Посольство РФ в Париже облили краской

Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий.
«На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть».
Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий. «На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские. Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть».