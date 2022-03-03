Посольство РФ в Париже облили краской 03 марта 2022 в 17:18 Размер текста - 17 + Вандалы облили посольство РФ в Париже краской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий. «На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские. Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий. «На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские. Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям