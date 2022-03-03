Посольство РФ в Париже облили краской

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Вандалы облили посольство РФ в Париже краской Фото:
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Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий.

«На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть».

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Неизвестные вымазали здание посольства России во Франции краской. Об этом сообщает журналист РИА «Новости» с места событий. «На здании посольства России во Франции, расположенном на бульваре Ланн в Париже, видны следы краски красного, синего и желтого цветов», — передает издание. Также сообщается, что охрана у здания посольства усилена, его охраняют полицейские. Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он сообщил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, но не оккупация. После представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула президента Франции Макрона в незнании фактов о нацизме на Украине. Представитель МИД рассказала, что на Украине было множество фактов нацизма, а «не видел их тот, кто не хотел этого видеть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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