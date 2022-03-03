С предшественником Алексея Орлова — Александром Высокинским — у Игоря Володина (слева) отношения также не сложились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин готовится к переговорам о сохранении на своем посту после выборов в думу, которые намечены на 2023 год. Об этом URA.RU рассказали два депутата в окружении Володина.

«Володин развивает активность, считая, что заботиться о переизбрании необходимо уже сейчас. Его не устраивает позиция [мэра Алексея] Орлова (он, как писало URA.RU, планирует серьезно обновить состав думы в 2023 году — прим. ред.). Володин хочет в ближайшее время проконсультироваться с первыми лицами региона, включая [губернатора Евгения] Куйвашева», — поделился источник. Сам Володин при этом сказал корреспонденту, что информация не соответствует действительности.

Об ухудшении его отношений с Орловым говорят давно, но особенно активно это начали обсуждать во время спора вокруг поста руководителя городской Счетной палаты. Володин, как писало URA.RU, продвигал действующего руководителя, своего друга Андрея Парунина, а Орлов — экс-руководителя облизбиркома Владимира Русинова (по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова). Куйвашев в итоге решил, что главным аудитором должен стать другой — начальник Южного управленческого округа Александр Гетманчук. Считается, что для Орлова это победа: в отличие от Русинова, Гетманчук близок к нему. По слухам, в разгар конфликта в команде Орлова якобы начали составлять некие списки тех, кто попадет в гордуму в 2023 году, и Володина в них якобы не было.

Володин занял пост спикера гордумы после выборов 2018 года. Володин — один из фронтменов большой прогубернаторской коалиции, которую тогда сформировал Куйвашев для зачистки городской власти от команды опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. Координатором той коалиции был совладелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, его называют покровителем Володина.

«Думаю, просто так вытеснить Володина из гордумы Орлову будет непросто. У Володина в его Орджоникидзевском округе неплохая электоральная база», — отметил в разговоре с корреспондентом собеседник, близкий к муниципальной власти, но не связанный ни с Орловым, ни с Володиным.

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