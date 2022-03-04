Рогозин раскритиковал Илона Маска за помощь Украине. «Перешел на сторону врага»

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, рогозин дмитрий
Рогозин обвинил Маска за переход на сторону врага Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск перешел на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету. Об этом заявил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас (Пентагоном и военными ведомствами — прим.URA.RU) используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — сказал Рогозин. Слова главы Роскосмоса передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на территории страны.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

В ответ на действия РФ президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он отметил, что санкции могут коснуться космической программы. 3 марта Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США. Рогозин отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах».

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Американский бизнесмен Илон Маск перешел на сторону врага, поставив Украине аппаратуру для обеспечения доступа к широкополосному интернету. Об этом заявил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Сейчас (Пентагоном и военными ведомствами — прим.URA.RU) используется другая группировка — группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — сказал Рогозин. Слова главы Роскосмоса передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. Американский миллиардер после этого сообщил, что служба спутниковой связи Starlink теперь работает на территории страны. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ответ на действия РФ президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он отметил, что санкции могут коснуться космической программы. 3 марта Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США. Рогозин отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах».
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