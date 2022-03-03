Рогозин предложил космонавтам США летать на метлах

03 марта 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Глава Роскосмоса отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация больше не будет поставлять ракетные двигатели в США. Об этом глава госкорпорации заявил эфире телеканала «Россия-24». «В этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем. Но по крайней мере наши поставки мы замораживаем», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах». Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он отметил, что санкции могут коснуться космической программы. При этом Запад на протяжении нескольких лет игнорировал обращения России с просьбой дать гарантии безопасности и не приближать вооружения к границам РФ. Просьбы не были услышаны, а воинственная риторика Украины и накачивание ее западным оружием вынудили Россию начать военную спецоперацию, чтобы обеспечить собственную безопасность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. .

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация больше не будет поставлять ракетные двигатели в США. Об этом глава госкорпорации заявил эфире телеканала «Россия-24». «В этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем. Но по крайней мере наши поставки мы замораживаем», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что американцам впредь придется летать в космос «на своих метлах». Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и Россией, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он отметил, что санкции могут коснуться космической программы. При этом Запад на протяжении нескольких лет игнорировал обращения России с просьбой дать гарантии безопасности и не приближать вооружения к границам РФ. Просьбы не были услышаны, а воинственная риторика Украины и накачивание ее западным оружием вынудили Россию начать военную спецоперацию, чтобы обеспечить собственную безопасность. .