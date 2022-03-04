В России на 30% вырос спрос на загородное жилье и землю

Эксперты считают, что ситуация на рынке недвижимости сейчас довольно нестабильная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала военной спецоперации на Украине значительно вырос спрос на загородные дома и земельные участки. Эту тенденцию заметили участники рынка недвижимости.

«За последнюю неделю на 20—25% вырос спрос на готовые загородные дома, что объяснимо психологическим состоянием людей, которые хотят максимальной независимости и безопасности», — сообщила «Известиям» генеральный директор агентства недвижимости VSN Realty Яна Глазунова. Она отметила, что такая ситуация была и в прошлые кризисы, например, в пандемию.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал, что сейчас ситуация на рынке загородного жилья крайне нестабильная, так как одни собственники продают свое жилье подороже, а другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты значительно дешевле — примерно на 10%. Эксперт добавил, что в среднем цена квадратного метра в загородных домах в 1,5-2 раза ниже, чем в квартирах.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с URA.RU сообщил о том, что в Свердловской области вырос спрос на аренду и покупку частных домов. Он соотнес это с тем, что на сегодняшний день намного выгоднее жить в собственном доме, нежели в квартире, особенно если удалось наладить работу удаленно. Вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов считает частные дома перспективным направлением, на котором хорошо удастся заработать денег.

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