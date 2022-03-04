РИАН: ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, ополченцы, днр, народная милиция, мобилизованные, новогнатовка
С начала операции ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала операции Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь», — сообщает штаб в своем telegram-канале. Информацию передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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С начала операции Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР. «В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь», — сообщает штаб в своем telegram-канале. Информацию передает РИА «Новости». Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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