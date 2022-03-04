РИАН: ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами

С начала операции ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С начала операции Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь», — сообщает штаб в своем telegram-канале. Информацию передает РИА «Новости».

Там же отмечается, что указом главы ДНР от 3 марта освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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