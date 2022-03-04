Лидер КПФР обратился к украинскому народу в Telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Гражданам Украины ни в коем случае нельзя верить заверениям некоторых европейских стран в солидарности. Так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«И все-таки — братья и сестры! Обращение к украинскому народу. Наша европействующая элита — самозваная „аристократия“ — сегодня клянется вам в солидарности. Не верьте ей! Еще Данилевский указывал на ее всегдашнюю готовность принести свой народ в жертву его злейшим врагам. Не верьте предателям», — написал Зюганов обращение к украинскому народу в своем Telegram-канале.

По его словам, главным препятствием на пути к восстановлению мирных отношений между Россией и Украиной является «агрессия Украины по отношению к Донбассу и позорный для Украины, пострадавшей от фашизма в годы Великой Отечественной, бандеровский режим». Он отметил, что наличие войск у российских границ, а также «их „дружественное“ присутствие на самой Украине, активизация русофобии, обработка умов юных украинцев в духе „бандерюгенда“ не могут не вызывать» боли у российских властей.

Зюганов обратился с призывом к украинским матерям: «Вышивайте рушники своим сыновьям и водите их в украинские хлебные поля, а не на братоубийственную войну. Именно славянские женщины, никогда не желавшие войны, могут сказать свое слово украинской армии и правительству». Лидер КПРФ подчеркнул, что страны «только вместе смогут преодолеть национальную трещину».

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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