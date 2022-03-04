Полиция США приостановила депортацию украинского народа

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Депортационные рейсы на Украину приостановлены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки приостановили депортацию украинцев из-за военной спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщили в пограничной службе США.

«В свете продолжающегося на Украине гуманитарного кризиса иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приостановила депортационные рейсы на Украину. ICE будет следить за ситуацией и вносить необходимые изменения», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Соединенные Штаты Америки приостановили депортацию украинцев из-за военной спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщили в пограничной службе США. «В свете продолжающегося на Украине гуманитарного кризиса иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приостановила депортационные рейсы на Украину. ICE будет следить за ситуацией и вносить необходимые изменения», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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