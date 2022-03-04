Полиция США приостановила депортацию украинского народа

Депортационные рейсы на Украину приостановлены Фото: unsplash.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки приостановили депортацию украинцев из-за военной спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщили в пограничной службе США.

«В свете продолжающегося на Украине гуманитарного кризиса иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) приостановила депортационные рейсы на Украину. ICE будет следить за ситуацией и вносить необходимые изменения», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.