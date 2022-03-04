Кадыров попросил Путина за два дня взять Киев и Харьков

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров сказал, что не может смотреть на гибель бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина за один-два дня взять Киев и Харьков в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно закончить все за два дня.

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни не может смотреть на то, как «погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур». Кадыров считает, что так удастся спасти народ. По его словам, «демократия и переговоры — это хорошо», но на Украине погибают «наши братья, близкие и друзья».

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по решению Путина. Целью стала демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины, заявлял глава государства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, России удалось пресечь готовящееся нападение НАТО. Он отметил, что Альянс собирался начать операцию на Украине «руками» неонацистов. В Минобороны РФ заявляли, что националисты готовят провокации и прикрываются мирными людьми.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина за один-два дня взять Киев и Харьков в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно закончить все за два дня. «Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни не может смотреть на то, как «погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур». Кадыров считает, что так удастся спасти народ. По его словам, «демократия и переговоры — это хорошо», но на Украине погибают «наши братья, близкие и друзья». Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля по решению Путина. Целью стала демилитаризация и денацификация, а не оккупация Украины, заявлял глава государства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, России удалось пресечь готовящееся нападение НАТО. Он отметил, что Альянс собирался начать операцию на Украине «руками» неонацистов. В Минобороны РФ заявляли, что националисты готовят провокации и прикрываются мирными людьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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