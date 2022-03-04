Рогозин: США ввели санкции против трех предприятий «Роскосмоса»

Этой новостью Рогозин поделился в Telegram-канале Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех компаний «Роскосмоса». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«США дополнительно внесли в санкционный список еще три наши предприятия: АО „Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады“, акционерное общество „Салаватский химический завод“, государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что одно из предприятий делает твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), другое жидкостные. Третье производит ракетное топливо для двигателей МБР. По словам Рогозина, теперь продукция компаний не сможет получить визы для посещения США. Глава «Роскосмоса» удивился санкциям, так как США «по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора».

Ранее Дмитрий Рогозин назвал ограничения США «санкциями Альцгеймера». Он посоветовал американским властям проверять тех, кто генерирует ограничения, на предмет этой болезни. Известно, что в связи с ограничениями гендиректор урезал себе и своим подчиненным зарплаты. Он также призвал управляющих компаниями России сделать то же самое, что и он.