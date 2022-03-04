Роскомнадзор заблокировал «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си»

04 марта 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Доступ к сайтам СМИ заблокирован для трех изданий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Информация об ограничении следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений к Интернет-ресурсам. По информации сервиса Роскомнадзор, доступ к сайтам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в ночь на 4 марта, информацию подтвердили представители СМИ в своем telegram-канале. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Информация об ограничении следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений к Интернет-ресурсам. По информации сервиса Роскомнадзор, доступ к сайтам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в ночь на 4 марта, информацию подтвердили представители СМИ в своем telegram-канале. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам.