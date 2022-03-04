Роскомнадзор заблокировал «Медузу», «Радио Свобода» и «Би-би-си»

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Доступ к сайтам СМИ заблокирован для трех изданий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Информация об ограничении следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений к Интернет-ресурсам.

По информации сервиса Роскомнадзор, доступ к сайтам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине.

Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в ночь на 4 марта, информацию подтвердили представители СМИ в своем telegram-канале. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам.

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Информация об ограничении следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничений к Интернет-ресурсам. По информации сервиса Роскомнадзор, доступ к сайтам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Указанные СМИ призывали к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях, а также размещали ложную информацию о спецоперации на Украине. Сайт «Медузы» перестал открываться у части пользователей в ночь на 4 марта, информацию подтвердили представители СМИ в своем telegram-канале. Ранее Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Блокировке подвергаются все издания, которые публикуют фейки о спецоперации России на Украине и призывают к несанкционированным митингам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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