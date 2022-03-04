РИА «Новости»: российские военные взяли Запорожскую АЭС

04 марта 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Россия проводит на Украине спецоперацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли Запорожскую атомную электростанцию на Украине в ходе спецоперации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию области, которая передает информацию госинспекции ядерного регулирования. «Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», — сообщила администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования. Информацию передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что ночью 4 марта загорелась Запорожская АЭС, об этом заявлял представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Угрозы распространения радиации не было, сообщает телеканал «Царьград». Позже в госслужбе Украины по ЧС заявили, что возгорание было вне территории станции. Огонь удалось потушить, пожар был в учебно-тренировочном корпусе АЭС, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС. Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за произошедшего. Россия проводит на Украине спецоперацию для демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля, об этом он сказал в экстренном обращении к гражданам. Оккупировать территорию Украины не будут, отмечал он. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам. На данный момент российская армия окружает вооруженные силы Украины на четырех направлениях, рассказал URA.RU начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные взяли Запорожскую атомную электростанцию на Украине в ходе спецоперации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию области, которая передает информацию госинспекции ядерного регулирования. «Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», — сообщила администрация Запорожской области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования. Информацию передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что ночью 4 марта загорелась Запорожская АЭС, об этом заявлял представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз. Угрозы распространения радиации не было, сообщает телеканал «Царьград». Позже в госслужбе Украины по ЧС заявили, что возгорание было вне территории станции. Огонь удалось потушить, пожар был в учебно-тренировочном корпусе АЭС, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС. Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание из-за произошедшего. Россия проводит на Украине спецоперацию для демилитаризации и денацификации. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин 24 февраля, об этом он сказал в экстренном обращении к гражданам. Оккупировать территорию Украины не будут, отмечал он. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные уважительно относятся к мирным жителям и сдавшимся солдатам. На данный момент российская армия окружает вооруженные силы Украины на четырех направлениях, рассказал URA.RU начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев.