Возле Ельцин Центра неизвестные нарисовали портрет президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге неизвестные нарисовали портрет президента РФ Владимира Путина возле Ельцин Центра. Они также нанесли надпись «Za решительность, смелость, тебя». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Около памятника первого президента РФ Бориса Ельцина неизвестные нарисовали портрет нынешнего президента Владимира Путина. Также они нанесли надпись в его поддержку — „Za решительность, смелость, тебя“», — передает корреспондент URA.RU.

Нанеся надпись «Za решительность, смелость, тебя», неизвестные поддержали армию РФ, проводящую спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU