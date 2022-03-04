Политолог объяснил, для чего приняли закон о наказании за фейки

04 марта 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

За распространением фейков стоят иностранные структуры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Законы об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям были приняты, чтобы остановить информационный терроризм. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. Также ввели наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям, по которым также предполагаются крупные штрафы и тюремное заключение. «Поскольку наш Минобороны отчиталась об уничтожении центров спецоперации, работа ведется за пределами Украины при помощи определенных инструкторов. Соответственно, идет настоящая информационная война. У этих обстоятельств есть результаты. Они деморализуют, как террористы. Это информационный терроризм. Когда годами идут телефонные минирования, это все звенья одной цепи. Поэтому необходимо с этим бороться и вводить этот самый законопроект», — сказал Александр Асафов. По его словам, это хорошо подготовленная операция. «Они тратят достаточно серьезные деньги для того, чтобы выкупить рекламу, например, в Facebook, покупать базы, чтобы звонить напрямую гражданам, писать в личные сообщения в соцсетях и мессенджерах. Это большая структура с большими финансовыми издержками, которая провела серьезную подготовительную работу. Это часть информационной войны, подготовленная достаточно давно», — отметил политолог. Он подчеркнул, что за неделю было распространено более 10 тысяч фейков. Политический обозреватель уверен, что рано или поздно виновных, даже если те находятся за границей, накажут. Он призвал россиян не распространять ложную и непроверенную информацию. «Люди поддаются эмоционально, вовлекаются, поэтому должно быть наказание, чтобы люди о нем были оповещены. Чтобы это сыграло роль по борьбе с этой информационной, деструктивной террористической операцией против наших с вами граждан. Это абсолютно справедливая мера, поскольку защищаться нужно», — добавил эксперт. Асафов не исключил, что закон будет распространяться на фейки, которые были опубликованы до принятия закона, потому что они продолжают нарушать закон. Политолог назвал источники, которые не содержат ложной информации. «Брифинги официального представителя Минобороны Евгения Коношенкова, обращать внимание на выступления президента. На Совбезе он достаточно детально рассказал о ходе операции, создан единый информационный ресурс Объясняем.рф. Это верифицированные источники информации, и на них нужно полагаться», — заключил собеседник URA.RU. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он подчеркнул, что действия не направлены на оккупацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законы об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям были приняты, чтобы остановить информационный терроризм. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Госдума РФ приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации. За это могут назначить штраф до 1,5 миллиона рублей, за тяжкие последствия от фейков будут наказывать лишением свободы от 10 до 15 лет. Также ввели наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к санкциям, по которым также предполагаются крупные штрафы и тюремное заключение. «Поскольку наш Минобороны отчиталась об уничтожении центров спецоперации, работа ведется за пределами Украины при помощи определенных инструкторов. Соответственно, идет настоящая информационная война. У этих обстоятельств есть результаты. Они деморализуют, как террористы. Это информационный терроризм. Когда годами идут телефонные минирования, это все звенья одной цепи. Поэтому необходимо с этим бороться и вводить этот самый законопроект», — сказал Александр Асафов. По его словам, это хорошо подготовленная операция. «Они тратят достаточно серьезные деньги для того, чтобы выкупить рекламу, например, в Facebook, покупать базы, чтобы звонить напрямую гражданам, писать в личные сообщения в соцсетях и мессенджерах. Это большая структура с большими финансовыми издержками, которая провела серьезную подготовительную работу. Это часть информационной войны, подготовленная достаточно давно», — отметил политолог. Он подчеркнул, что за неделю было распространено более 10 тысяч фейков. Политический обозреватель уверен, что рано или поздно виновных, даже если те находятся за границей, накажут. Он призвал россиян не распространять ложную и непроверенную информацию. «Люди поддаются эмоционально, вовлекаются, поэтому должно быть наказание, чтобы люди о нем были оповещены. Чтобы это сыграло роль по борьбе с этой информационной, деструктивной террористической операцией против наших с вами граждан. Это абсолютно справедливая мера, поскольку защищаться нужно», — добавил эксперт. Асафов не исключил, что закон будет распространяться на фейки, которые были опубликованы до принятия закона, потому что они продолжают нарушать закон. Политолог назвал источники, которые не содержат ложной информации. «Брифинги официального представителя Минобороны Евгения Коношенкова, обращать внимание на выступления президента. На Совбезе он достаточно детально рассказал о ходе операции, создан единый информационный ресурс Объясняем.рф. Это верифицированные источники информации, и на них нужно полагаться», — заключил собеседник URA.RU. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале в экстренном обращении к россиянам. Он подчеркнул, что действия не направлены на оккупацию Украины.