Минобороны РФ: силы ДНР сужают кольцо вокруг Мариуполя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, днр, улица, солдат, новогнатовка
Силами войск ДНР взят под контроль завод имени Ленина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы войск ДНР сужают кольцо вокруг украинского Мариуполя. Взят под контроль завод, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», — заявили в Минобороны. Мотострелковый взвод народной милиции Донбасса сейчас на марше под Мариуполем.

С начала спецоперации на Украине, Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Силы войск ДНР сужают кольцо вокруг украинского Мариуполя. Взят под контроль завод, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», — заявили в Минобороны. Мотострелковый взвод народной милиции Донбасса сейчас на марше под Мариуполем. С начала спецоперации на Украине, Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...