Минобороны РФ: силы ДНР сужают кольцо вокруг Мариуполя

Силы войск ДНР сужают кольцо вокруг украинского Мариуполя. Взят под контроль завод, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», — заявили в Минобороны. Мотострелковый взвод народной милиции Донбасса сейчас на марше под Мариуполем.
Силы войск ДНР сужают кольцо вокруг украинского Мариуполя. Взят под контроль завод, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», — заявили в Минобороны. Мотострелковый взвод народной милиции Донбасса сейчас на марше под Мариуполем. С начала спецоперации на Украине, Донецкая народная республика установила контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.