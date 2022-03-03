Финский вратарь Олкинуора покинул магнитогорский ХК «Металлург»

Контракт с голкипером расторгнут по обоюдному соглашению сторон (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Финский вратарь Юхо Олкинуора покинул хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Юхо Олкинуора покидает „Металлург“. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Спасибо за все», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы клуба.

В пресс-службе отмечают, что в «Металлург» голкипер пришел в межсезонье-2020. За два сезона в команде Олкинуора провел 74 официальных матча: 4157 игровых минут, пять игр на «ноль», восемь минут штрафа, процент отраженных бросков 92,4.

«Олкинуора стал заложником ситуации. Только вот мы, в отличие от некоторых, не стали истерику устраивать, а расстались на хорошей ноте, вошли в положение. Тут наше руководство можно только похвалить», — комментируют уход голкипера участники официальной группы «Хоккейный клуб „Металлург“ Магнитогорск» во «ВКонтакте».

После начала спецоперации по денацификации Украины, которая началась 24 февраля, финские власти начали призывать своих спортсменов покинуть Россию. Общая санкционная политика Запада направлена против интересов рядовых граждан. Финские легионеры из ХК «Салавата Юлаева» ранее были вынуждены расторгнуть контракты со своим клубом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам