Алексей Богомолов возглавлял Курганскую область до 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов заявил, что не разделяет точку зрения своего племянника, заявлявшего ранее, что ему стыдно быть русским. Экс-губернатор назвал Алексея Богомолова в разговоре с URA.RU «подлецом и предателем».

«Подлец и предатель. Я не разделяю его точку зрения абсолютно. То, что он так себя повел, для меня это оскорбительно. Я позвонил, выяснил. Он ответил: „Да, я сказал“. Я говорю: „Ну все, у нас с тобой ничего общего больше нет“», — объяснил Олег Богомолов.

В конце февраля племянник Богомолова Алексей заявил в своем аккаунте в соцсети Facebook, что впервые в жизни ему стыдно за то, что он русский. Алексей отметил, что чувствует себя ужасно по отношению к своим друзьям и коллегам с Украины, и извинился перед ними. Он добавил, что Россия и Украина являются братьями навек.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Власти отмечали, что она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, и позже угроза вторжения в них была устранена. По словам Путина, цель операции — не оккупация Украины и не захват ее городов, а демилитаризация соседнего государства и отведение угрозы от России.

Олег Богомолов был первым губернатором Курганской области. Он возглавлял регион с 1996 по 2014 годы.

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