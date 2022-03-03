03 марта 2022

Губернатор Моор подписал важный документ для беженцев из ЛДНР

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор утвердил список мест, где разместят беженцев из ЛДНР Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Постановление об оказании помощи беженцам Донбасса подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Тюменская область готова к приему эвакуированных с территорий Украины, ЛНР и ДНР. Готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей, в экстренном массовом порядке прибывающих в регион из Украины в период после 18 февраля 2022 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в инфоцентре региональных властей.

В Тюмени и Тюменском районе определены 16 пунктов временного размещения — гостиницы, базы отдыха, общежития. Их полный список агентство публиковало ранее.

Эвакуированных обеспечат медпомощью, протестируют на COVID-19. Детей и подростков определят в сады, школы, техникумы, колледжи и кружки. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли сборы для помощи беженцам Донбасса. Пожертвовать можно как вещи и продукты, так и деньги.

Жители Донбасса начали покидать свой регион из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В Россию эвакуируют, главным образом, женщин, детей и стариков. Каждый из них получит 10 тысяч рублей, на что правительство РФ выделило 5 млрд рублей.

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Постановление об оказании помощи беженцам Донбасса подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Тюменская область готова к приему эвакуированных с территорий Украины, ЛНР и ДНР. Готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей, в экстренном массовом порядке прибывающих в регион из Украины в период после 18 февраля 2022 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в инфоцентре региональных властей. В Тюмени и Тюменском районе определены 16 пунктов временного размещения — гостиницы, базы отдыха, общежития. Их полный список агентство публиковало ранее. Эвакуированных обеспечат медпомощью, протестируют на COVID-19. Детей и подростков определят в сады, школы, техникумы, колледжи и кружки. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открыли сборы для помощи беженцам Донбасса. Пожертвовать можно как вещи и продукты, так и деньги. Жители Донбасса начали покидать свой регион из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. В Россию эвакуируют, главным образом, женщин, детей и стариков. Каждый из них получит 10 тысяч рублей, на что правительство РФ выделило 5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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