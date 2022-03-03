Школьникам ХМАО провели классный час о ситуации на Украине

04 марта 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Югорским школьникам рассказали про спецоперацию на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во всех школах ХМАО прошел Всероссийский онлайн-урок, посвященный спецоперации на Украине. Урок был организован Минпросвещения РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в муниципалитетах региона. «Урок прошел абсолютно во всех школах и классах. Ученики первой смены подключались к уроку в формате онлайн. Для учеников второй смены формат был очным, урок также вели преподаватели. Всего было задействовано 37 школ», — сказали в администрации Сургута. В мэрии Ханты-Мансийска добавили, что уроки, посвященные освободительной миссии на Украине, продлятся в школах города до 5 марта. В онлайн-уроке принял участие член Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков и эксперт в области военной истории Петр Ишков. «Классный час проводится для обучающихся 5-11-х классов во всех школах. По состоянию на 3 марта проведено 106 классных часов», — сказали в администрации города. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства ранее отмечал, что главная цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, об оккупации и захвате ее городов речи не идет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во всех школах ХМАО прошел Всероссийский онлайн-урок, посвященный спецоперации на Украине. Урок был организован Минпросвещения РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в муниципалитетах региона. «Урок прошел абсолютно во всех школах и классах. Ученики первой смены подключались к уроку в формате онлайн. Для учеников второй смены формат был очным, урок также вели преподаватели. Всего было задействовано 37 школ», — сказали в администрации Сургута. В мэрии Ханты-Мансийска добавили, что уроки, посвященные освободительной миссии на Украине, продлятся в школах города до 5 марта. В онлайн-уроке принял участие член Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков и эксперт в области военной истории Петр Ишков. «Классный час проводится для обучающихся 5-11-х классов во всех школах. По состоянию на 3 марта проведено 106 классных часов», — сказали в администрации города. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства ранее отмечал, что главная цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, об оккупации и захвате ее городов речи не идет.