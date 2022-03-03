03 марта 2022
02 марта 2022

Школьникам ХМАО провели классный час о ситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорским школьникам рассказали про спецоперацию на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во всех школах ХМАО прошел Всероссийский онлайн-урок, посвященный спецоперации на Украине. Урок был организован Минпросвещения РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в муниципалитетах региона.

«Урок прошел абсолютно во всех школах и классах. Ученики первой смены подключались к уроку в формате онлайн. Для учеников второй смены формат был очным, урок также вели преподаватели. Всего было задействовано 37 школ», — сказали в администрации Сургута.

В мэрии Ханты-Мансийска добавили, что уроки, посвященные освободительной миссии на Украине, продлятся в школах города до 5 марта. В онлайн-уроке принял участие член Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков и эксперт в области военной истории Петр Ишков. «Классный час проводится для обучающихся 5-11-х классов во всех школах. По состоянию на 3 марта проведено 106 классных часов», — сказали в администрации города.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства ранее отмечал, что главная цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, об оккупации и захвате ее городов речи не идет.

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Во всех школах ХМАО прошел Всероссийский онлайн-урок, посвященный спецоперации на Украине. Урок был организован Минпросвещения РФ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в муниципалитетах региона. «Урок прошел абсолютно во всех школах и классах. Ученики первой смены подключались к уроку в формате онлайн. Для учеников второй смены формат был очным, урок также вели преподаватели. Всего было задействовано 37 школ», — сказали в администрации Сургута. В мэрии Ханты-Мансийска добавили, что уроки, посвященные освободительной миссии на Украине, продлятся в школах города до 5 марта. В онлайн-уроке принял участие член Центрального штаба ОНФ Денис Полунчуков и эксперт в области военной истории Петр Ишков. «Классный час проводится для обучающихся 5-11-х классов во всех школах. По состоянию на 3 марта проведено 106 классных часов», — сказали в администрации города. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства ранее отмечал, что главная цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, об оккупации и захвате ее городов речи не идет.
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