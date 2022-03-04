Депутат Госдумы раскрыл, как Россия заменит санкционные товары

04 марта 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Цены можно регулировать вручную Фото: Екатерина Сычкова © новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Товары, которые уходят с российского рынка из-за санкций, смогут заменить местные производители и страны, не поддержавшие ограничения. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Санкции, которые увеличиваются с каждым днем, говорят о необходимости перепрофилирования или дополнительного развития российских производителей практически во всех отраслях, о поиске новых игроков на российском рынке и среди стран, которые не поддерживают санкции. В первом пакете мер мы предоставили возможности правительству РФ оперативно реагировать на эти вызовы, принимать техническое регулирование, рассматривать и определять вопросы сертификации. Речь идет, в том числе, о том, чтобы не было проблем у российских производителей, которые никогда не делали тех или иных изделий, и сегодня готовы с ними выйти на рынок. Главное, чтобы не было никаких административных сложностей», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, в парламенте прозвучала мысль о необходимости изучения вопросов ценообразования, регулировании цен, включая отрасли, которые производят продукцию на внутренний рынок. «Практика пандемии нам показала, что какие-то вопросы можно решать в режиме ручного управления, чтобы не было всплеска цен. Причем это касается не только продуктов питания, но и всех вопросов, связанных со строительным бизнесом, ценами на дерево, на металл», — отметил депутат. Западные страны активно вводит санкции в отношении России с 2014 года. В 2022 году поводом для новых ограничений стало начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Товары, которые уходят с российского рынка из-за санкций, смогут заменить местные производители и страны, не поддержавшие ограничения. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Санкции, которые увеличиваются с каждым днем, говорят о необходимости перепрофилирования или дополнительного развития российских производителей практически во всех отраслях, о поиске новых игроков на российском рынке и среди стран, которые не поддерживают санкции. В первом пакете мер мы предоставили возможности правительству РФ оперативно реагировать на эти вызовы, принимать техническое регулирование, рассматривать и определять вопросы сертификации. Речь идет, в том числе, о том, чтобы не было проблем у российских производителей, которые никогда не делали тех или иных изделий, и сегодня готовы с ними выйти на рынок. Главное, чтобы не было никаких административных сложностей», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, в парламенте прозвучала мысль о необходимости изучения вопросов ценообразования, регулировании цен, включая отрасли, которые производят продукцию на внутренний рынок. «Практика пандемии нам показала, что какие-то вопросы можно решать в режиме ручного управления, чтобы не было всплеска цен. Причем это касается не только продуктов питания, но и всех вопросов, связанных со строительным бизнесом, ценами на дерево, на металл», — отметил депутат. Западные страны активно вводит санкции в отношении России с 2014 года. В 2022 году поводом для новых ограничений стало начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.