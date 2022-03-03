На курганском заводе прокомментировали работу под санкциями США

На КМЗ заявляют, что завод продолжает работу в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает работу в штатном режиме, несмотря на санкции Минфина США. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия.

«Курганмашзавод продолжает работу в штатном режиме, ситуация на предприятии стабильная. КМЗ будет и дальше выполнять свою производственную программу и взятые на себя обязательства», — заявили в пресс-службе КМЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что под новые санкции США попали около 40 российских предприятий, а также физические лица. Среди них оказался и КМЗ.

США и ранее активно вводили санкции против России. Например, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине.