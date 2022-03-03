03 марта 2022

На курганском заводе прокомментировали работу под санкциями США

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, проходная, кмз, курганмашзавод, цент, завод кмз, центральная проходная
На КМЗ заявляют, что завод продолжает работу в штатном режиме Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает работу в штатном режиме, несмотря на санкции Минфина США. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия.

«Курганмашзавод продолжает работу в штатном режиме, ситуация на предприятии стабильная. КМЗ будет и дальше выполнять свою производственную программу и взятые на себя обязательства», — заявили в пресс-службе КМЗ.

Ранее URA.RU сообщало, что под новые санкции США попали около 40 российских предприятий, а также физические лица. Среди них оказался и КМЗ.

США и ранее активно вводили санкции против России. Например, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает работу в штатном режиме, несмотря на санкции Минфина США. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия. «Курганмашзавод продолжает работу в штатном режиме, ситуация на предприятии стабильная. КМЗ будет и дальше выполнять свою производственную программу и взятые на себя обязательства», — заявили в пресс-службе КМЗ. Ранее URA.RU сообщало, что под новые санкции США попали около 40 российских предприятий, а также физические лица. Среди них оказался и КМЗ. США и ранее активно вводили санкции против России. Например, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции, если Россия закончит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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