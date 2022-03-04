Rolls-Royce приостанавливает поставки авто в Россию

04 марта 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

В Rolls-Royce оценивают, как ситуация на Украине повлияет на компанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британская компания Rolls-Royce приостанавливает поставки автомобилей в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя бренда. Британская компания производит автомобили класса люкс. «Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — цитирует Forbes официального представителя Rolls-Royce в России. Британская компания входит в немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Ранее он приостановил производство своей продукции на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроме того, BMW приостановила поставки автомобилей в Россию. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover, передает телеканал 360. Они прекратили отгрузку своих автомобилей дилерским предприятиям РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британская компания Rolls-Royce приостанавливает поставки автомобилей в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя бренда. Британская компания производит автомобили класса люкс. «Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — цитирует Forbes официального представителя Rolls-Royce в России. Британская компания входит в немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Ранее он приостановил производство своей продукции на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроме того, BMW приостановила поставки автомобилей в Россию. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover, передает телеканал 360. Они прекратили отгрузку своих автомобилей дилерским предприятиям РФ.