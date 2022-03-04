04 марта 2022

Rolls-Royce приостанавливает поставки авто в Россию

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Открытие ФОК в Коркино с участием Игоря Алтушкина, Бориса Дубровского, Майка Тайсона. Челябинская область, rolls-royce, вип авто, вип номер, ролс ройс аристова кретова
В Rolls-Royce оценивают, как ситуация на Украине повлияет на компанию Фото:
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Британская компания Rolls-Royce приостанавливает поставки автомобилей в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя бренда. Британская компания производит автомобили класса люкс.

«Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — цитирует Forbes официального представителя Rolls-Royce в России.

Британская компания входит в немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Ранее он приостановил производство своей продукции на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроме того, BMW приостановила поставки автомобилей в Россию. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover, передает телеканал 360. Они прекратили отгрузку своих автомобилей дилерским предприятиям РФ.

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Британская компания Rolls-Royce приостанавливает поставки автомобилей в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя бренда. Британская компания производит автомобили класса люкс. «Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — цитирует Forbes официального представителя Rolls-Royce в России. Британская компания входит в немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW). Ранее он приостановил производство своей продукции на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроме того, BMW приостановила поставки автомобилей в Россию. На такой же шаг пошли марки Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar и Land Rover, передает телеканал 360. Они прекратили отгрузку своих автомобилей дилерским предприятиям РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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