ФНС выдвинула новые претензии к сыну челябинского экс-губернатора

Налоговики хотят получить от Александра Дубровского (в центре) больше 8 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Налоговая инспекция требует взыскать с Александра Дубровского — сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — более 8 млн рублей. Это следует из данных сервиса СБИС.

«В отношении Дубровского Александра Борисовича введена процедура реструктуризации долгов. 28 февраля 2022 года Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области направила в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении во вторую и третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 8 млн 88 тысяч рублей», — указано в данных сервиса СБИС.

Ранее налоговики пытались взыскать с Дубровского-младшего эти деньги в Ленинском районном суде Магнитогорска, однако 22 февраля судья отказал в рассмотрении иска. Тогда ФНС обратилась в арбитраж, который ранее принял решение о личном банкротстве бизнесмена. Ходатайство поступило в Арбитражный суд Челябинской области 2 марта.

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона.

Как пояснил URA.RU источник в бизнес-кругах, личное банкротство позволит Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника». Они, свою очередь, оценивают долги компании перед собой почти в 2 млрд рублей. Представители семьи бывшего главы области отказываются от общения со СМИ.

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