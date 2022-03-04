Новая газета и The Bell решили не освещать события на Украине

05 марта 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

«Новая газета» и The Bell не будут рассказывать о событиях на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Редакции изданий «Новая газета» и The Bell приняли решение не писать о спецоперации на Украине. Такой шаг принят из-за риска наказания за фейки, говорится в сообщениях издание, опубликованных в telegram-канале. «Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале The Bell. «Мы удаляем материалы на эту тему (события на Украине — прим. URA.RU) с нашего сайта и из социальных сетей», — говорится в сообщении telegram-канала «Новой газеты». При этом оба издания отмечают, что не планируют прекращать свою деятельность и продолжат писать материалы на другие темы. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook и ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Редакции изданий «Новая газета» и The Bell приняли решение не писать о спецоперации на Украине. Такой шаг принят из-за риска наказания за фейки, говорится в сообщениях издание, опубликованных в telegram-канале. «Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции», — сообщается в telegram-канале The Bell. «Мы удаляем материалы на эту тему (события на Украине — прим. URA.RU) с нашего сайта и из социальных сетей», — говорится в сообщении telegram-канала «Новой газеты». При этом оба издания отмечают, что не планируют прекращать свою деятельность и продолжат писать материалы на другие темы. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook и ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине.