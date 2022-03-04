Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки всей продукции в РФ 05 марта 2022 в 04:26 Размер текста - 17 + Samsung перестала поставлять продукцию в РФ Фото: Андрей Варкентин © URA.RU Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg. «Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg. «Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям