04 марта 2022

Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки всей продукции в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи-2014. Зимняя олимпиада. 20.02.2014, samsung, павильон самсунг
Samsung перестала поставлять продукцию в РФ Фото:

Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg. «Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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