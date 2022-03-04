Bloomberg: Samsung приостанавливает поставки всей продукции в РФ

Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg.
«Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с геополитической ситуацией. Об этом сообщает Bloomberg. «Приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники», — пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания жертвует 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.