В Госдуме отказались лишать жизни уличных животных

05 марта 2022 в 06:36 Размер текста - 17 +

Эвтаназия — это антигуманный метод, заявил Бурматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы отказались поддерживать инициативу по лишению жизни бездомных животных. Вместо этого предложено стерилизовать бродячих собак. Соответствующую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщил первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов. «Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — рассказал Бурматов «Известиям». После стерилизации собак можно будет выпустить на улицу или отправить в приют — решение останется за регионами, рассказал Бурматов. Депутат отметил, что в ряде регионов выступили за эвтаназию. Однако данный метод является антигуманным и неэффективным в борьбе с высокой популяцией. Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших законодательство в сфере обращения с животными, а также для граждан, чьи собаки нанесли травмы окружающим. Штрафы также предусматриваются для граждан, чьи питомцы причинили незначительный вред здоровью окружающих. При гибели или получении тяжелой травмы вследствие нападения животного, хозяину грозит уголовная статья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы отказались поддерживать инициативу по лишению жизни бездомных животных. Вместо этого предложено стерилизовать бродячих собак. Соответствующую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщил первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов. «Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — рассказал Бурматов «Известиям». После стерилизации собак можно будет выпустить на улицу или отправить в приют — решение останется за регионами, рассказал Бурматов. Депутат отметил, что в ряде регионов выступили за эвтаназию. Однако данный метод является антигуманным и неэффективным в борьбе с высокой популяцией. Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего штрафы до 200 тысяч рублей для чиновников, нарушивших законодательство в сфере обращения с животными, а также для граждан, чьи собаки нанесли травмы окружающим. Штрафы также предусматриваются для граждан, чьи питомцы причинили незначительный вред здоровью окружающих. При гибели или получении тяжелой травмы вследствие нападения животного, хозяину грозит уголовная статья.