Зеленский: Украина создаст ядерное оружие из-за НАТО

Для Украины уже не существует Будапештского меморандума, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за пассивности НАТО в отношении Украины стране придется разорвать Будапештский меморандум, что позволит Украине создавать ядерное оружие. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его официальном telegram-канале.

«Все, на что способен был Альянс сегодня, — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел. Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива», — сказал Зеленский.

Будапештский меморандум был подписан Украиной, Россией, Великобританией и США в 1994 году. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности. В случае признания Украиной этого документа недействительным в стране может начаться процесс ядерного вооружения.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дома. Президент России Владимир Путин отметил, что у страны нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам