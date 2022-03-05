Европейцы жалуются на наглость беженцев из Украины

Многие европейцы утверждают, что беженцы с Украины ведут себя чересчур фривольно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Молдавии, Польши и Закарпатья недовольны тем, как ведут себя украинские беженцы. Об этом пишут РИА «Новости».

«Появились такие истории, от которых я в шоке… Вам помогают, а вы хаты обносите, вы „фекаете“, вам бассейн подавай», — приводит в пример слова пользователя TikTok под ником i_broker РИА «Новости». Родом мужчина из Молдавии, и он утверждает, что всех беженцев молдаване встретили с распростертыми объятиями, а они пользуются добротой граждан.

В частности мужчина рассказывает, что беженцы просят говорить с ними на украинском языке и припоминает, как в 2014—2017 годах украинцы резали колеса и забирали машины молдаван. Его слова подтверждают и другие пользователи социальной сети: «Только что слушала одну девочку из Молдовы, которая тоже помогала беженцам, а они ее обхаяли», — написал в комментариях к видео человек с аккаунта user6041883862890.

О неправильном поведение беженцев рассказывает и пользователь из Польши под ником meduzaa_ua. Сама она родом из Украины и также осуждает поведение соотечественников, которые придираются к еде и требуют наушники для iPhone. Ее слова в комментариях подтверждает пользователь ni.kol_13_, которая рассказывает, что беженцам не нравятся хостелы и отели, в которых их размещают.

Жительница Закарпатья barbie_bosss пожаловалась, что приезжие украинцы диктуют свои правила. «Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать? Я не понимаю, что это такое», — рассказывает она. Девушка также сообщила, что уже известны случаи конфликтов между украинцами и венгероязычными жителями.

Ранее ООН сообщила, что в Европу прибыло около миллиона беженцев из Украины. Связано это с тем, что утром 24 февраля Россия начала специальную операцию по приказу президента Владимира Путина. Главная задача, которая стоит перед российскими военными, — это проведение демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркивается, что речь об оккупации не идет.

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