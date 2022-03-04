Совфед разрешил гражданам и бизнесу оформлять кредитные каникулы

04 марта 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут обратиться в банк с требованием предоставления кредитных каникул. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. Кредитные каникулы можно будет оформить с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Трансляция заседания велась на официальном сайте Совета Федерации. Сенаторы поддержали законопроект о кредитных каникулах, который Госдума ранее приняла во втором и третьем чтении. Документ позволяет заемщикам оформить кредитные каникулы на полгода. Для этого необходимо с 1 марта по 30 сентября обратиться к кредитору. Кредитные каникулы распространяются, в том числе, на ипотеку. Кроме того, их могут оформить те граждане, которые уже воспользовались данной мерой во время пандемии коронавируса. Кредитные каникулы будут предоставляться на срок не более полугода. Они предусматривают отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. На кредитные каникулы могут рассчитывать граждане, доходы которых упали более чем на 30%. Размер займа при этом не должен превышать установленный правительством РФ уровень. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что кабмин планирует ввести мораторий на объявление банкротства. Кроме того, для российского бизнеса смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства, передает «Национальная служба новостей». До этого Госдума приняла во втором чтении законопроект о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, он позволяет правительству РФ вводить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Также власти РФ намерены поддержать бизнес в условиях жестких санкций Запада, которые были введены после начала спецоперации на Украине.