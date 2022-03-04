04 марта 2022
03 марта 2022

Прибывшие в Тюмень беженцы из ДНР поблагодарили Россию. «Не дали умереть с голоду»

© Служба новостей «URA.RU»
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Раздача гуманитарной помощи российскими военными. Талакиевка, ДНР, днр
Россия приняла десятки тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик Фото:
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Беженцы с Украины

Жители Донецкой народной республики Галина Кирилюк и Анатолий Белик, приехавшие в Тюменский район к родственникам, поблагодарили Россию за помощь. Об этом сообщили в telegram-канале Информационного центра правительства региона. 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Большое спасибо России. Спасибо всем людям, которые нам помощь оказывают. Если бы не Россия, мы бы с голоду поумирали еще в 2014 году. Благодаря Пушилину мы еще были обеспечены. А за территорией Донбасса вообще люди под гнетом бандеровским находились. Ехал полный автобус людей и граната в него попала и побило все. И автобус сгорел, и люди в нем живьем сгорели», — сообщили супруги Анатолий Белик и Галина Кирилюк в разговоре с Информационным центром Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что пенсионеры из ДНР практически восемь лет жили в подвале. После этого они были эвакуированы в распределительный центр, откуда их забрал и вывез сын.

Ранее URA.RU писало о том, что 22 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этому предшествовала эскалация восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. 24 сентября Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Жители Донецкой народной республики Галина Кирилюк и Анатолий Белик, приехавшие в Тюменский район к родственникам, поблагодарили Россию за помощь. Об этом сообщили в telegram-канале Информационного центра правительства региона. 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. «Большое спасибо России. Спасибо всем людям, которые нам помощь оказывают. Если бы не Россия, мы бы с голоду поумирали еще в 2014 году. Благодаря Пушилину мы еще были обеспечены. А за территорией Донбасса вообще люди под гнетом бандеровским находились. Ехал полный автобус людей и граната в него попала и побило все. И автобус сгорел, и люди в нем живьем сгорели», — сообщили супруги Анатолий Белик и Галина Кирилюк в разговоре с Информационным центром Тюменской области. В ведомстве уточнили, что пенсионеры из ДНР практически восемь лет жили в подвале. После этого они были эвакуированы в распределительный центр, откуда их забрал и вывез сын. Ранее URA.RU писало о том, что 22 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этому предшествовала эскалация восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. 24 сентября Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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