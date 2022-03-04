04 марта 2022
03 марта 2022

Тюменские власти и силовики устроят ревизию цен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, покупатели, люди в масках, магазин, продуктовая тележка, супермаркет, тележка для продуктов, люди в медицинских масках, тележка продуктовая
Торговые сети проверят на предмет необоснованного повышения цен (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона.

Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти отчитались о запасе продуктов в регионе. А полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил пресекать любое необоснованное завышение цен не только на еду, но и на непродовольственные товары.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти отчитались о запасе продуктов в регионе. А полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил пресекать любое необоснованное завышение цен не только на еду, но и на непродовольственные товары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...