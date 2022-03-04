Тюменские власти и силовики устроят ревизию цен

Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона.
Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики.
Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти отчитались о запасе продуктов в регионе. А полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил пресекать любое необоснованное завышение цен не только на еду, но и на непродовольственные товары.