Тюменские власти и силовики устроят ревизию цен

05 марта 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Торговые сети проверят на предмет необоснованного повышения цен (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти отчитались о запасе продуктов в регионе. А полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил пресекать любое необоснованное завышение цен не только на еду, но и на непродовольственные товары. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура и власти Тюменской области проведут рейды по магазинам и проверят, не повысили ли торговые точки цены на продукты. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области проверят соблюдение закона о защите прав потребителей и закона о ценообразовании. Совместно с органами прокуратуры региона сформированы рабочие группы, которые будут контролировать рост стоимости товаров в магазинах», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Поручение о контроле за ценообразованием ранее озвучила Генеральная прокуратура РФ. Усиленный надзор за стоимостью товаров первой необходимости стал необходим после введения в отношении России неоправданно жестких санкций, которые затронули не только первых лиц страны и крупных бизнесменов, но и рядовых граждан. Поводом стала спецоперация, которую РФ проводит на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации республики. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти отчитались о запасе продуктов в регионе. А полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил пресекать любое необоснованное завышение цен не только на еду, но и на непродовольственные товары.