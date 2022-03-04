04 марта 2022
03 марта 2022

Курганская епархия объявила сбор для беженцев

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Деньги. Курган, деньги, быстро деньги
Деньги будут собирать три воскресенья подряд Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Представители Курганской епархии объявили о кружечных сборах для помощи беженцам с Донбасса. Данное сообщение было размещено на сайте епархии.

«В Курганской епархии объявлен сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. <…> В связи с этим, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ближайшие три воскресенья (6, 13 и 20 марта) в храмах епархии будет проведен кружечный сбор, средства от которого будут <…> направлены на помощь нуждающимся», — указано в сообщении.

Ранее из Курганской области была отправлена машина с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позже о сборе средств для беженцев заявили представители Курганмашзавода.

На территории Донбасса вооруженные столкновения начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, которая призвана завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. По данным представителей власти, угроза вторжения в них была устранена. Президент России Владимир Путин считает, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват ее городов.

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Представители Курганской епархии объявили о кружечных сборах для помощи беженцам с Донбасса. Данное сообщение было размещено на сайте епархии. «В Курганской епархии объявлен сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. <…> В связи с этим, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ближайшие три воскресенья (6, 13 и 20 марта) в храмах епархии будет проведен кружечный сбор, средства от которого будут <…> направлены на помощь нуждающимся», — указано в сообщении. Ранее из Курганской области была отправлена машина с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позже о сборе средств для беженцев заявили представители Курганмашзавода. На территории Донбасса вооруженные столкновения начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине, которая призвана завершить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. По данным представителей власти, угроза вторжения в них была устранена. Президент России Владимир Путин считает, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват ее городов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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