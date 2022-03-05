Депутат Госдумы предложил раздать россиянам триллион рублей

05 марта 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Правительство должно помогать гражданам напрямую, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях мобилизационной экономики правительство должно выделить триллион рублей из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) на поддержку граждан России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. «Говоря о мерах правительства: здорово, что из „кубышки“ ФНБ берется триллион на покупку акций российских компаний. А не нужно ли выделить триллион на поддержку граждан?! Настало время, когда нужно напрямую помогать людям и посылать им четкие сигналы: не паникуйте, ресурсов хватит, лекарства будут, цены будем регулировать», — сказал Миронов. Ранее в качестве меры поддержки в Госдуме одобрили закон о предоставлении кредитных каникул до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. В Госдуме также планируют обсудить дополнительные меры поддержки граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В условиях мобилизационной экономики правительство должно выделить триллион рублей из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) на поддержку граждан России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в своем пресс-релизе, который есть в распоряжении URA.RU. «Говоря о мерах правительства: здорово, что из „кубышки“ ФНБ берется триллион на покупку акций российских компаний. А не нужно ли выделить триллион на поддержку граждан?! Настало время, когда нужно напрямую помогать людям и посылать им четкие сигналы: не паникуйте, ресурсов хватит, лекарства будут, цены будем регулировать», — сказал Миронов. Ранее в качестве меры поддержки в Госдуме одобрили закон о предоставлении кредитных каникул до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. В Госдуме также планируют обсудить дополнительные меры поддержки граждан.