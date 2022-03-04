04 марта 2022
03 марта 2022

В ЯНАО коммунальщиков поймали на сбросе снега с дороги в реку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, уборка снега, трактор, комунальщики
На вывоз снега из гаражного кооператива автомобилисты заплатили около 800 тысяч рублей Фото:

Председатель гаражного кооператива «Аккорд» в Новом Уренгое (ЯНАО) собирает с участников около 800 тысяч рублей за вывоз снега, при этом грузовая техника в ГК не заезжает, а сам снег сбрасывают в реку. Об этом сообщает член кооператива в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так делают деньги из снега. Гаражный кооператив „Аккорд“. Наш председатель нам выставляет счет, что за вывоз снега мы платим почти что 800 тысяч рублей. А это все просто уходит в речку. 800 тысяч в карман положил — и нормально», — сообщил мужчина в видео, которое опубликовал в группе «Гороро».

Горожанин отметил, что грузовая техника, которая должна вывозить снег, в ГК не приезжает. В администрации Нового Уренгоя агентству сообщили, что после публикации жителя информация была передана в муниципальную инспекцию для организации проверки ГК «Аккорд».

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики Нового Уренгоя сломали забор. Трактор, чистящий тротуар от снега, завалился на бок и снес два пролета ограждения.

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Председатель гаражного кооператива «Аккорд» в Новом Уренгое (ЯНАО) собирает с участников около 800 тысяч рублей за вывоз снега, при этом грузовая техника в ГК не заезжает, а сам снег сбрасывают в реку. Об этом сообщает член кооператива в соцсети «ВКонтакте». «Вот так делают деньги из снега. Гаражный кооператив „Аккорд“. Наш председатель нам выставляет счет, что за вывоз снега мы платим почти что 800 тысяч рублей. А это все просто уходит в речку. 800 тысяч в карман положил — и нормально», — сообщил мужчина в видео, которое опубликовал в группе «Гороро». Горожанин отметил, что грузовая техника, которая должна вывозить снег, в ГК не приезжает. В администрации Нового Уренгоя агентству сообщили, что после публикации жителя информация была передана в муниципальную инспекцию для организации проверки ГК «Аккорд». Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики Нового Уренгоя сломали забор. Трактор, чистящий тротуар от снега, завалился на бок и снес два пролета ограждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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